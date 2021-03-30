«Королева дизайна яиц» надеется, что такое ремесло объединит семьи перед Пасхой

Венгерскую художницу Кати в родной стране величают «Королевой дизайна пасхальных яиц». Она считает, что в этом..

[Кати Жигоне, художница]:

«Каждый год я советую людям не уезжать на Пасху в санатории, а вместе украшать пасхальные яйца. Поскольку в этом году никто не сможет поехать на курорт, надо воспользоваться возможностью побыть с родными и вместе украшать яйца, радоваться и наслаждаться обществом друг друга».

Венгерскую художницу Кати в родной стране величают «Королевой дизайна пасхальных яиц». Она считает, что в этом году такое творческое занятие должно наполниться ещё более глубоким смыслом и объединить семьи.

Венгерка расписывает стены, мебель, посуду и пишет картины. Но больше всего её увлекает роспись и украшение пасхальных яиц.

[Кати Жигоне, художница]:

«Для некоторых яйца – это просто еда, но это совсем не так. Яйцо – универсальный символ, который есть почти во всех культурах мира. Хотя толкование у всех может быть разным, но во многих культурах считается, что Земля появилась из яйца».

Кати украшает пасхальные яйца в 30 различных техниках. Она также умеет «подковывать» яйца. Считается, что такой способ украшения придумали деревенские кузнецы, которые хотели продемонстрировать свою виртуозность.

Кати говорит, что создаёт эти произведения искусства с добротой, улыбкой и молитвой.

[Кати Жигоне, художница]:

«Украшенное яйцо – это плод коллективной работы, в которой сливаются труд самой природы, человеческое творчество и традиции наших предков. Поэтому надо верить, что украшенные яйца излучают только положительную энергию».

Художница украсила тысячи яиц. Их покупают как венгры, так и туристы. Она также написала две книги об этом творчестве.

Короткая ссылка на эту страницу: