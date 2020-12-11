Фараон на кончике карандаша: скульптор из Египта завоёвывает популярность в соцсетях
Вооружившись микроскопом и скальпелем, египтянин Ибрагим Билал создаёт миниатюры на кончике карандаша. Для него графит –..
Дата загрузки: 2020-12-11
28-летний мастер решил напомнить миру о богатом наследии Египта.
[Ибрагим Билал, скульптор]:
«Я считаю, что египетское культурное наследие – лучшее, что можно воплотить в такого рода скульптурах. Когда я впервые опубликовал в соцсетях свои работы на тему фараонов, реакция была невероятной. Это вдохновило меня развивать мастерство, чтобы качество не уступало работам известных зарубежных мастеров».
Ибрагим пришёл к искусству не сразу. Он выпускник юридического факультета. Но вот уже 3 года пропадает за кропотливой ручной работой. Первый успех пришёл благодаря соцсетям. Сейчас продаёт работы и ведёт образовательный канал на YouTube.
[Ибрагим Билал, скульптор]:
«Всё началось с того, что я увидел работы тайваньского мастера, вырезанные на кончике карандаша. Решил попробовать. Первые попытки были безуспешными. Но когда первая работа всё же получилась, это подняло мой боевой дух».
Ибрагим планирует в ближайшее время открыть персональную выставку, где выставит на продажу 22 своих работы.
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