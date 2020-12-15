Как пёс заботится о пяти котятах

Калифорнийская семья взяла из приюта пса Оззи три года назад. Он сразу подружился с тремя детьми, двумя взрослыми и котом Нормом. Ози норовил лизнуть кота, проявляя так к нему своё расположение. Но старому коту это не нравилось, и он сбегал от него.



Однажды Дженнифер, хозяйка Ози, принесла домой беременную кошку Винни. Вскоре кошка родила пять котят. Дженнифер рассказала, что, когда Ози разрешили общаться с котятами, он был счастлив. Котята любят быть рядом с Ози. Они ползают по нему и разрешают себя вылизывать. Ози тоже нравится кошке Винни. Она трётся об него в знак благодарности за то, что он даёт ей возможность отдохнуть от котят.



Когда котята подрастут, четырёх отдадут в семьи, а кошку и одного котёнка оставят. Так что псу будет о ком позаботиться. Смотрите видео, как пёс опекает котят.

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