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Пёс сбежал к хозяйке, которую сам выбрал

Пёс сбежал к хозяйке, которую сам выбрал
Пёс сбежал к хозяйке, которую сам выбрал

Стюардесса из Германии Оливия Сиверс летала в Буэнос-Айрес и после рейса обычно останавливалась в одной и той же гостинице. Однажды она увидела бродячую собаку возле двери. Девушка покормила её и поиграла с ней.

Оливия назвала собаку Рубио. Каждый раз, когда она прилетала в Буэнос-Айрес, у гостиницы её встречала собака. Порой Рубио ждал возвращения Оливии несколько месяцев.

Девушка решила позаботиться о собаке, и её пристроили аргентинскую семью. Но пёс сбежал из нового дома обратно к гостинице. Упорство собаки так тронуло девушку, что она решила забрать собаку к себе. Теперь Рубио живёт в Германии.

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