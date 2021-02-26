О чём стая бродячих собак сигналила подросткам

Трое подростков гуляли в заброшенном парке. Они увидели стаю бродячих собак, которые были чем-то обеспокоены. Собаки приблизились к подросткам и пытались заставить ребят следовать за ними.
После небольшого колебания подростки пошли за собаками, которые привели их к бассейну. Ребята увидели барахтающегося в воде пса. Он выбился из сил и был в отчаянии. Один из мальчиков подтащил пса к борту бассейна и помог выбраться из воды. Он встал на лапы и побежал. Стая собак сразу окружила спасённого. По мнению ребят, они подоспели во время, и с собакой будет всё в порядке.