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Как дружат пёс и крысёнок. Весёлые фото.

Как дружат пёс и крысёнок. Весёлые фото.
Как дружат пёс и крысёнок. Весёлые фото.

Голландскую овчарку Осириса щенком подобрали на парковке. Теперь он живёт в любящей семье. Пёс прошёл курс тренировок и уже несколько лет оказывает терапевтическую помощь брошенным животным: кошкам, собакам и даже крысам.

Крысёнка Риффа спасли от смерти, когда ему было четыре недели. У него на тот момент ещё не открылись глаза. Риффа выкармливали с помощью шприца. Осирис всегда был рядом. Хозяева собаки сначала беспокоились: найдут ли общий язык пёс и крыса.

Осирис и крысёнок настолько подружились, что пёс позволяет ему даже заползти в пасть и почистить зубы.

Они умудряются обниматься, несмотря на разные размеры.

Осирис с нежностью относится к крысёнку.

Им просто хорошо друг с другом.

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