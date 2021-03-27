Как дружат пёс и крысёнок. Весёлые фото.

Голландскую овчарку Осириса щенком подобрали на парковке. Теперь он живёт в любящей семье. Пёс прошёл курс тренировок и уже несколько лет оказывает терапевтическую помощь брошенным животным: кошкам, собакам и даже крысам.
Крысёнка Риффа спасли от смерти, когда ему было четыре недели. У него на тот момент ещё не открылись глаза. Риффа выкармливали с помощью шприца. Осирис всегда был рядом. Хозяева собаки сначала беспокоились: найдут ли общий язык пёс и крыса.
Осирис и крысёнок настолько подружились, что пёс позволяет ему даже заползти в пасть и почистить зубы.
Они умудряются обниматься, несмотря на разные размеры.
Осирис с нежностью относится к крысёнку.
Им просто хорошо друг с другом.