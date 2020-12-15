Немцы и австрийцы заряжаются позитивом в украшенных садах частных домов
Сказочный городок с рождественскими украшениями создала австрийская семья в саду у своего дома в Бад-Тацмансдорфе. Деревья..
Дата загрузки: 2020-12-15
Посмотреть на праздничное великолепие приезжают десятки гостей.
[жительница Австрии]:
«Здесь почти забываешь о коронавирусе, и это приятное изменение. Можно на время отвлечься от проблем повседневной жизни!»
Рождественская композиция занимает 5000 квадратных метров. Территорию освещают 600 тысяч огней.
А это частный сад в немецком городе Крифтель. Здесь рождественскими инсталляциями ведает пенсионер и бывший электрик Бернхард. Украшал сад семь недель. Этой традиции уже 40 лет, и каждый год сюда приезжают гости.[Бернхард Дойбиц, житель Крифтеля]:
«В этом году рождественских базаров нет, поэтому людям нужно полюбоваться на что-нибудь рождественское в другом месте, и таких домов не так уж много. Поэтому они приезжают и смотрят. Это важно для детей, и для пожилых, конечно, тоже».
Бернхард также собирает средства для фонда помощи тяжелобольным детям. С начала декабря гости пожертвовали 2000 евро.
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