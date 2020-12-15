Немцы и австрийцы заряжаются позитивом в украшенных садах частных домов

Сказочный городок с рождественскими украшениями создала австрийская семья в саду у своего дома в Бад-Тацмансдорфе. Деревья..

Сказочный городок с рождественскими украшениями создала австрийская семья в саду у своего дома в Бад-Тацмансдорфе. Деревья и кусты принарядились в платья из гирлянд, а неподалёку пристроились светящиеся фигуры. Их здесь – более 180.

Посмотреть на праздничное великолепие приезжают десятки гостей.

[жительница Австрии]:

«Здесь почти забываешь о коронавирусе, и это приятное изменение. Можно на время отвлечься от проблем повседневной жизни!»

Рождественская композиция занимает 5000 квадратных метров. Территорию освещают 600 тысяч огней.

А это частный сад в немецком городе Крифтель. Здесь рождественскими инсталляциями ведает пенсионер и бывший электрик Бернхард. Украшал сад семь недель. Этой традиции уже 40 лет, и каждый год сюда приезжают гости.

[Бернхард Дойбиц, житель Крифтеля]:«В этом году рождественских базаров нет, поэтому людям нужно полюбоваться на что-нибудь рождественское в другом месте, и таких домов не так уж много. Поэтому они приезжают и смотрят. Это важно для детей, и для пожилых, конечно, тоже».

Бернхард также собирает средства для фонда помощи тяжелобольным детям. С начала декабря гости пожертвовали 2000 евро.

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