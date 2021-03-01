Как бездомный котёнок помог любящей паре изменить жизнь

Джаред и Кэт увидели в приюте котёнка, который им очень понравился. Кэт решила, что возьмёт котёнка домой. Её молодой человек Джаред придумал план, как сделать для Кэт этот день запоминающимся.
Он попросил сотрудников приюта позвонить Кэт и спросить, можно ли записать на видео, как она будет забирать котёнка. Девушка согласилась, не зная, что за этим стоит Джаред.
На следующий день Кэт пришла за котёнком. Сотрудница приюта попросил девушку проверить имя котёнка на бирке. В это время неожиданно появился Джаред. Его сюрприз был романтичным и трогательным: он сделал Кэт предложение руки и сердца. Как это было, смотрите видео.