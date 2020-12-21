Нигерийские школьники вспоминают шесть дней в плену боевиков

16-летний Аннас уже в безопасности и играет с друзьями в футбол. Но ещё совсем недавно он..

16-летний Аннас уже в безопасности и играет с друзьями в футбол. Но ещё совсем недавно он вместе с несколькими сотнями школьников бежал по лесам в сопровождении вооружённых боевиков.

Его и 343 других школьника похитили из учебного заведения для мальчиков пансионного типа на северо-западе Нигерии. Силы безопасности спасли их через шесть дней в лесу Ругу.

Началось всё с того, что ночью 11 декабря мальчики услышали выстрелы. Затем вооружённые мужчины ворвались в школу и силой увели детей в близлежащий лес.

Их заставляли подолгу бежать или идти. Также их предупреждали не совершать попыток побега. Лес, в который их увели, – огромный и охватывает 36 штатов Нигерии.

[Аннас Шуайбу, школьник]:

«Они сказали, что даже если мы попытаемся бежать или они позволят нам убежать, нам некуда будет идти. Сказали, что мы просто умрём в лесу».

Аннас говорит, что в течение шести дней мальчиков почти не кормили. Многие ели листья и пили из водоёмов в лесу.

Родители же теперь говорят, что не собираются отправлять детей обратно в школу, пока там не гарантируют безопасность.

Это ещё один спасённый школьник – 14-летний Мухаммед Белло.

[Мухаммед Белло, школьник]:

«Теперь, после того как я вернулся домой, я продолжу играть и делать то, что мне нравится. Я очень счастлив».

Многие детали инцидента пока не прояснили. Непонятно, кто похитил детей, выплатили ли за них выкуп и как обеспечили передачу.

Ранее подобные похищения совершала радикальная исламистская группировка «Боко харам». Однако в этот раз она никаких заявлений не делала.

Нигерия – самая густонаселённая страна Африки. И во многих её районах велика угроза нападения радикальных группировок. В 2014 году в северо-восточном городе Чибок боевики «Боко харам» похитили 270 школьниц.

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