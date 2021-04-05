50-летняя нигерийская школьница: «Учиться никогда не поздно»
Нигерийка Шейд Аджайи, гордо подняв голову, идёт получать новые знания. 50-летняя жительница города Илорин ходит во..
Дата загрузки: 2021-04-05
[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:
«Я не стесняюсь надевать школьную форму, брать сумку, книги и по утрам идти в школу».
Одноклассники Шейд говорят, что им необычно видеть в классе взрослую женщину.
[Халимат Адедогун, школьница]:
«Необычно, что тётя Шейд учится в нашем классе. Такого раньше не было. И я ею горжусь».
А учитель отмечает, что 50-летняя ученица неплохо справляется.
[Насрат Бусари, учительница]:
«Пока у Шейд нет никаких проблем с другими школьниками. Она хорошо с ними ладит, играет, разговаривает и что-то обсуждает. Если чего-то не понимает, то даже спрашивает у них».
Шейд говорит, что уроки помогут её делу. Она занимается пошивом сумок и рюкзаков, и часто её неграмотность ей мешает.
[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:
«Когда работаю, не могу правильно говорить по-английски и пишу с ошибками. Люди вокруг могут читать и писать, и их бизнес процветает. Я тоже решила пойти учиться. Так я смогу сама писать и больше не буду приставать к людям за помощью».
Она говорит, что многие осуждали её решение, включая и её родную дочь. Но это не изменило её намерение. К тому же дочка в итоге тоже её поддержала.
[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:
«Я просто не обращаю внимания на то, что они говорят».
Шейд планирует учиться ещё как минимум четыре года.
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