50-летняя нигерийская школьница: «Учиться никогда не поздно»

[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:

«Я не стесняюсь надевать школьную форму, брать сумку, книги и по утрам идти в школу».

Нигерийка Шейд Аджайи, гордо подняв голову, идёт получать новые знания. 50-летняя жительница города Илорин ходит во второй класс. До этого она никогда не была школьницей. Теперь решила наверстать упущенное.

Одноклассники Шейд говорят, что им необычно видеть в классе взрослую женщину.

[Халимат Адедогун, школьница]:

«Необычно, что тётя Шейд учится в нашем классе. Такого раньше не было. И я ею горжусь».

А учитель отмечает, что 50-летняя ученица неплохо справляется.

[Насрат Бусари, учительница]:

«Пока у Шейд нет никаких проблем с другими школьниками. Она хорошо с ними ладит, играет, разговаривает и что-то обсуждает. Если чего-то не понимает, то даже спрашивает у них».

Шейд говорит, что уроки помогут её делу. Она занимается пошивом сумок и рюкзаков, и часто её неграмотность ей мешает.

[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:

«Когда работаю, не могу правильно говорить по-английски и пишу с ошибками. Люди вокруг могут читать и писать, и их бизнес процветает. Я тоже решила пойти учиться. Так я смогу сама писать и больше не буду приставать к людям за помощью».

Она говорит, что многие осуждали её решение, включая и её родную дочь. Но это не изменило её намерение. К тому же дочка в итоге тоже её поддержала.

[Шейд Аджайи, 50-летняя школьница]:

«Я просто не обращаю внимания на то, что они говорят».

Шейд планирует учиться ещё как минимум четыре года.

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