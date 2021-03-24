В Нигере в ходе атаки на три деревни погибли 137 мирных жителей

В Нигере в ходе вооружённой атаки на три деревни погибли 137 мирных жителей. Об этом сообщил..

В Нигере в ходе вооружённой атаки на три деревни погибли 137 мирных жителей. Об этом сообщил представитель правительства страны. Ранее власти заявляли о 60 погибших.

Нападение произошло в регионе Тахуа, граничащем с Мали. Боевики на мотоциклах атаковали деревни Интазаене, Бакорат и Вистане.

[Закария Абдурахаман, представитель правительства Нигера]:

«Правительство сделает всё, что в его силах. Оно твёрдо намерено бороться с террористами до окончательной победы. Мы уже начали розыск, чтобы найти и предать суду тех, кто совершил эти бесчестные, преступные и варварские действия».

Власти пока не говорят о том, кто мог совершить эти нападения. Ранее в службе безопасности обвиняли «Исламское государство», действующее в Западной Африке. Эта террористическая организация запрещена в России и других странах.

В совместном докладе международных гуманитарных организаций предполагается, что теракты, возможно, были местью за недавние аресты людей, подозреваемых в принадлежности к вооружённым группировкам.

В Нигере также действуют боевики, связанные с запрещёнными террористическими организациями «Аль-Каида» и «Боко харам».

В этом году в Нигере в результате нападений погибло уже 300 человек, в том числе 58 мирных жителей были убиты 15 марта в регионе Тиллабери.

Власти страны объявили трёхдневный общенациональный траур.

Короткая ссылка на эту страницу: