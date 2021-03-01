В Нигерии освободили 27 похищенных мальчиков, 317 девочек продолжают искать

Нигерийские боевики освободили 27 мальчиков, которых десятью днями ранее похитили из средней школы в штате Нигер. Один ученик погиб тогда во время нападения. Один находится в больнице.

Тем временем полиция страны продолжает искать 317 школьниц, которых вооружённые люди похитили в минувшую пятницу в соседнем штате Замфара.

У этого мужчины среди похищенных – сразу две 14-летние дочки.

[Баларабе Кагала, отец похищенных девочек]:

«Я буду очень счастлив, если увижу своих дочерей, и верю, что когда они увидят меня, своего отца, то тоже будут очень счастливы, как и вся наша семья».

Детей из учебных заведений на севере Нигерии похищают всё чаще. Начиная с декабря – уже в третий раз. Сначала это делали джихадистские группировки «Боко харам» и «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе в России. Теперь же тактику переняли и другие боевики. В чём их цель – пока неясно. Возможно – получить за похищенных выкуп. Как сообщил анонимный источник из правительства, власти уже платили боевикам немалые деньги, чтобы вернуть детей родителям, однако официально это не разглашается.

Самым громким было похищение 270 школьниц в городе Чибок в 2014 году. Большинство из них вернули родителям через несколько лет. Некоторые девушки уже были с детьми на руках. Около ста школьниц остаются пропавшими без вести.

Тем временем всё больше нигерийских семей боятся отдавать своих детей в школы. Что касается семьи Баларабе, то она специально переехала из отдалённой сельской местности в город, чтобы дать детям хорошее образование.

[Баларабе Кагала, отец похищенных девочек]:

«Думаю, если обеспечат должную безопасность, то люди вернут своих детей в школы. Но если нет никакой охраны, то никто больше не поведёт своих детей в школы».

Сразу после похищения губернатор Замфары приказал закрыть все школы-интернаты.

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