В Нигерии освободили 279 похищенных школьниц

Нигерийские родители – в слезах, но на этот раз это слёзы радости. Все 279 школьниц, похищенных..

Нигерийские родители – в слезах, но на этот раз это слёзы радости. Все 279 школьниц, похищенных на прошлой неделе в штате Замфара, освобождены захватчиками. Об этом сообщил губернатор штата.

Большинство девочек выглядят непострадавшими, но не менее десяти отправили в больницу.

[Умма Абубакар, освобождённая школьница]:

«Большинство из нас повредили ноги, и мы не могли продолжать идти. Они говорили, что будут стрелять в тех, кто не будет идти. Мы перешли реку, и они спрятали нас под кустами и дали поспать».

Ранее сообщалось, что неизвестные боевики похитили 317 школьниц. Однако позже власти сообщили, что часть из них смогла спрятаться в кустах. Теперь все похищенные вернулись домой.

Этот мужчина воссоединился с двумя четырнадцатилетними дочерьми.

[Баларабе Кагара, отец освобождённых школьниц]:

«Я очень счастлив. Господь всё устроил. Мы смогли через это пройти и благодарим Его за всё».

Какая именно группировка боевиков похитила девочек, не сообщается. Эту пагубную практику в Нигерии когда-то начали джихадисты из «Боко харам», а потом переняли и другие вооружённые формирования. Обычно за похищенных требуют выкуп. Президент Нигерии снова и снова призывает не выплачивать его, поскольку это лишь стимулирует боевиков похищать людей.

В этот раз в правительстве сообщили, что освободить девочек помогли «раскаявшиеся бандиты», которые сотрудничают с властями в рамках программы амнистии.

Напомним, в выходные другая группировка нигерийских боевиков освободила 27 мальчиков, похищенных в середине февраля в штате Нигер.

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