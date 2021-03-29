Исламистские боевики убили десятки человек в мозамбикском городе Пальма

Десятки человек погибли в результате нападения исламистов на город Пальма в Мозамбике. Сотни мирных жителей бегут..

[Омар Саранга, пресс-секретарь Министерства обороны Мозамбика]:

«Последние три дня силы обороны и безопасности провели оперативные мероприятия, направленные в первую очередь на спасение сотен граждан – местных жителей и иностранцев».

Десятки человек погибли в результате нападения исламистов на город Пальма в Мозамбике. Сотни мирных жителей бегут в леса, соседние деревни или на лодках добираются до Пембы.

Исламистские боевики захватили Пальму 24 марта. Они напали на воинские части, правительственные здания, а также разграбили банки. Представитель Министерства обороны Мозамбика сообщил, что силы безопасности продолжают ликвидировать очаги сопротивления.

Французская компания Total ведёт разработку газового месторождения рядом с Пальмой. После нападения она приостановила все работы. Более 100 её сотрудников укрылись в отеле. Некоторые пытались бежать из города на автомобилях и попали в засаду. Семь человек погибли от рук террористов.

Пальма находится в провинции Кабу-Делгаду, где в 2017 году начался исламистский мятеж.

Короткая ссылка на эту страницу: