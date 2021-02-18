Нигерийские студенты создали робота, который поможет лечить пациентов с COVID

По коридорам нигерийского учебного заведения ездит робот-медсестра. Его разработали студенты Международной академии Глистена в столице Абудже...

[Набила Аббас, участница проекта]:

«Я надеюсь, что он поможет остановить пандемию не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, вирус Ласса и другие».

По коридорам нигерийского учебного заведения ездит робот-медсестра. Его разработали студенты Международной академии Глистена в столице Абудже. Называется устройство MAIROBOT. В будущем, как надеются ученики, их аппарат будет ездить по больницам мира и помогать лечить пациентов с COVID-19.

Под ярким фасадом MAIROBOT скрыто много талантов. Он умеет доставлять лекарства, измерять температуру и обеспечивать общение с пациентом через веб-камеру.

Впрочем, у него есть и ряд недостатков, которые предстоит исправить. Например, робот не умеет открывать двери.

Тем не менее, медицинские специалисты уже выражают надежду, что устройство поступит в больницы.

[Олуваджоба Ороге, врач]:

«Он поможет ограничить время и частоту встреч медицинских работников с пациентами. Сейчас мы говорим о пациентах с COVID-19. Так что да, это полезное изобретение».

Командой студентов руководит преподаватель Давид Адэенийи. Он говорит, что сейчас его ученики работают над усовершенствованием робота до международных стандартов. Они надеются, что в будущем MAIROBOT поступит в серийное производство.

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