Спасённых от контрабандистов орангутанов вернули в Индонезию

В Индонезию доставили двух спасённых суматранских орангутанов, которые принадлежат к исчезающему виду. Три года назад их..

В Индонезию доставили двух спасённых суматранских орангутанов, которые принадлежат к исчезающему виду. Три года назад их изъяли у контрабандистов на тайско-малайзийской границе и поместили в центр разведения в Таиланде.

Самок зовут Унг Аинга и Натали. Им примерно по шесть лет. Некоторое время они проведут на карантине.

[Рахмад Салех, глава агентства по охране природы]:

«Мы сделаем несколько анализов в соответствии с правилами. Из-за пандемии мы также сделаем тесты на COVID-19 в дополнение к стандартным проверкам».

Если орангутаны здоровы, то их отправят в реабилитационный центр заповедника Данау Ало на острове Суматра. Позже самок выпустят на волю.

Считается, что в дикой природе осталось всего 7500 суматранских орангутанов. Вид исчезает из-за сокращения среды обитания и браконьерства.

С 2006 года из Таиланда в Индонезию отправили более 70 спасённых орангутанов.

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