Где успел побывать Санта: американские военные отследили маршрут
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD по традиции доложило о передвижениях Санта-Клауса. Он совершил кругосветное путешествие..
Дата загрузки: 2020-12-26
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD по традиции доложило о передвижениях Санта-Клауса. Он совершил кругосветное путешествие на оленьей упряжке, чтобы доставить детям рождественские подарки.
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