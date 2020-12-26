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Где успел побывать Санта: американские военные отследили маршрут

Где успел побывать Санта: американские военные отследили маршрут

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD по традиции доложило о передвижениях Санта-Клауса. Он совершил кругосветное путешествие..

Дата загрузки: 2020-12-26

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD по традиции доложило о передвижениях Санта-Клауса. Он совершил кругосветное путешествие на оленьей упряжке, чтобы доставить детям рождественские подарки.
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