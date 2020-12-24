В британском порту Дувр произошли стычки между водителями грузовиков и полицией

В британском портовом городе Дувр произошли стычки между водителями грузовиков и полицией. Здесь нарастает напряжённость, поскольку..

В британском портовом городе Дувр произошли стычки между водителями грузовиков и полицией. Здесь нарастает напряжённость, поскольку тысячи человек продолжают стоять в огромных очередях на подъездах к паромам.

Пробки образовались после того, как Франция закрыла свои границы для британцев, пытаясь остановить распространение крайне заразного штамма коронавируса, обнаруженного на юге Великобритании.

Позже Париж позволил открыть проезд к паромам для тех водителей, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат. Тестирование проводят, однако с большими задержками. Люди негодуют и не понимают, что им делать.

[водитель]:

«Я не знаю, что происходит. Наверное, полиция вам может это сказать. Мы просто хотим двигаться дальше. Путь люди поедут. Мы провели здесь уже четыре ночи».

Большинство водителей застряли в своих грузовиках без доступа к горячей пище и возможности помыться. Они также не успеют вернуться к своим семьям к Рождеству.

Сначала всем делают экспресс-тест. Если результат положительный, то его перепроверяют с помощью ПЦР-теста. А на это требуется время.

Затем, все, у кого выявляют COVID-19, отправляются в номер отеля для самоизоляции.

При этом где сделать ПЦР-тест, знают не все.

[Стелла, жительница Болгарии]:

«Мы всё ещё здесь, поскольку нам сказали сделать ПЦР-тест на COVID-19, а где его сделать – непонятно. Мы договорились с пунктом в аэропорту, но, если дороги закрыты, мы не сможем вернуться. Нам нечего есть, нечего пить, вообще ничего нет. И никому нет до нас дела».

По данным Ассоциации автотранспортных перевозчиков, на дорогах графства Кент застряло около 10 тысяч грузовиков. Она также отметила, что сейчас ситуация хаотическая, поскольку пока не налажена система тестирования.

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