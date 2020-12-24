Шествие COVID-19 по миру: обзор 2020 года Уже в середине 2020 года в интернете были популярны шутки о том, что этот год нужно.. Дата загрузки: 2020-12-24

Уже в середине 2020 года в интернете были популярны шутки о том, что этот год нужно вычеркнуть из календаря и не прибавлять его к своему возрасту. Главной причиной стала, конечно, пандемия коронавируса.

Первые сообщения о вспышках болезни появились в Китае в последние дни 2019-го. Считается, что первым об опасном вирусе сообщил китайский офтальмолог Ли Вэньлян в чате с коллегами. После этого его вызвали в полицию и предупредили о недопустимости распространения слухов. Позже врач сам скончался от болезни.

При этом считается, что клинические проявления у заболевших стали проявляться ещё 8 декабря.

1 января в городе Ухань закрыли рынок морепродуктов, который называли местом, откуда вирус начал впервые распространяться.

А уже 13 января зарегистрировали первый случай COVID-19 за пределами Китая. Это была женщина, которая прилетела из Уханя в Бангкок. В аэропортах мира начали ужесточать проверки китайских путешественников. Одновременно всё больше стран начали выявлять первых заболевших.

При этом Китай всё это время говорил, что нет свидетельств того, что вирус передаётся от человека к человеку. Подтвердил он это только 20 января. И только 30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В феврале 2020 COVID-19 начал быстро распространяться по миру. А 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Ещё два дня спустя она заявила, что центром вспышки стала Европа, в частности Италия, Испания, Франция и Германия. Во второй половине марта особенно быстро вирус стал распространяться по США. Страны одна за другой начали вводить карантин.

В мае разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии представили доклад, в котором обвинили Китай в намеренном сокрытии данных о вирусе. В частности, в том, что Пекин заставлял замолчать врачей, а также уничтожал данные исследований и отказывался предоставить образцы иностранным учёным.

А в конце мая Дональд Трамп объявил, что его страна прекращает сотрудничество с ВОЗ. Он обвинил организацию в том, что она помогала Китаю скрывать информацию об опасности коронавируса. Так, она повторяла любые официальные заявления китайских чиновников и хвалила Китай за якобы эффективные меры по борьбе с эпидемией.

Летом распространение вируса немного замедлилось. При этом в США группа учёных выдвинула предположение, что вирус мог начать распространяться в Китае ещё в августе 2019.

Первый миллион заболевших COVID-19 зарегистрировали в начале апреля. А к концу 2020 года выявили уже около 80 миллионов случаев. Число умерших быстро приближается к двум миллионам.

При этом осенью началась вторая волна пандемии. Многие страны снова стали восстанавливать карантинные ограничения.

Стоит отметить интересную ситуацию на Тайване – частично признанном островном государстве близ Китая. В первые месяцы эпидемии там фиксировали крайне мало заражённых, а затем в течение восьми месяцев – вообще ни одного случая. Всё благодаря тому, что ещё в январе-фервале на острове не поверили заявлениям властей КНР и сразу запретили въезд из материкового Китая, а также ввели масочный режим.

Теперь – о вакцинах. По состоянию на декабрь в мире велась разработка более 200 препаратов. Первой ещё в августе вакцину зарегистрировала Россия. Называется она «Спутник-V». Это произошло до завершения третьей фазы масштабных клинических испытаний. С 5 декабря в стране ведут вакцинацию.

При этом США и многие страны ЕС отдали предпочтение вакцинам Moderna и Pfizer/BioNTech. В начале декабря их одобрили в США, Великобритании и Канаде.