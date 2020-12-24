На Тайване выявили первый с апреля местный случай заражения коронавирусом

На Тайване выявили первый за восемь месяцев местный случай заражения COVID-19. Перед этим рекордные 253 дня..

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:

«Вчера на Тайване был местный случай. Думаю, наших соотечественников это очень волнует».

На Тайване выявили первый за восемь месяцев местный случай заражения COVID-19. Перед этим рекордные 253 дня коронавирус выявляли на острове только у приезжих.

Инфицированной оказалась женщина. Тайванька заразилась от своего друга – пилота из Новой Зеландии. У него коронавирус выявили ранее на этой неделе. Сейчас проверяют всех, кто контактировал с женщиной. Пока тесты отрицательные.

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:

«Источник заражения известен. Контакты выясняют. Я уже попросила центр контроля соблюдать принципы открытости и прозрачности, чтобы у тайваньцев был доступ к информации, и они могли быть ещё более бдительными. Пожалуйста, сильно не паникуйте».

Тайвань – одно из немногих государств мира, которому крайне эффективно удалось сдержать эпидемию. Страна запретила въезд туристам с материкового Китая ещё в начале февраля, когда об опасности возникшего там нового вируса знали мало, и в мире было всего 500 умерших. Кроме того, здесь сразу же ввели эффективные профилактические меры и ношение масок.

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