В России быстро растёт число заражённых COVID-19, идёт вакцинация

Россия сообщила о 27 тысячах новых случаев COVID-19. Общее число заражённых превысило два миллиона 930 тысяч...

Россия сообщила о 27 тысячах новых случаев COVID-19. Общее число заражённых превысило два миллиона 930 тысяч. Также за сутки скончались более 500 пациентов. В общей сложности от коронавируса в стране умерли 52 тысячи человек.

Власти надеются взять ситуацию под контроль с помощью масштабного вакцинирования. Оно идёт с начала декабря. Прививку сделали уже более 200 тысяч человек, не считая участников клинических испытаний.

В первую очередь вакцинируют людей из групп риска. Это медики, учителя, полицейские, военные, работники сфер общественного транспорта, торговли и услуг, а также социальные работники.

[Константин Зимоглядов, капитан медицинской службы]:

«Это уже вторая фаза. Прошлую инъекцию перенёс хорошо. Первый день немножко температура повышалась, но затем всё было хорошо. Был в контакте с инфекционными больными, не заболел. Пришёл делать повторно».

Для вакцинирования используют препарат «Спутник V», разработанный научным центром Гамалеи. Вакцина двухфазная. Вторую инъекцию делают через 21 день после первой.

«Спутник V» пока находится на третьем этапе клинических исследований. В них участвуют 40 тысяч добровольцев. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 91%.

Пока прививку делают людям в возрасте от 18 до 60 лет. До конца декабря должны завершиться испытания вакцины на пожилых. После этого регулятор официально разрешит прививать и тех, кому за 60.

В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор». Она тоже находится в третьей стадии клинических ис

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