Президент США Дональд Трамп наложил вето на Закон о национальной обороне. Одна из причин – в..

Президент США Дональд Трамп наложил вето на Закон о национальной обороне. Одна из причин – в том, что в нём сохранился Раздел №230. Это своеобразный щит, который укрывает от ответственности крупные социальные сети и медиакомпании, такие как Facebook и Twitter.

Президент сказал, что закон не включает критически важные меры по защите национальной безопасности, не уважает военное прошлое США, а также противоречит позиции его администрации ставить на первое место американцев в вопросах национальной обороны. «Это подарок для Китая и России», – заключил Трамп.

При этом ранее и республиканцы, и демократы призывали отменить Раздел №230. Первые говорили, что он позволяет соцсетям подвергать контент цензуре, а вторые – что раздел не принимает во внимание сообщения, разжигающие вражду.

Сам президент считает, что Раздел нужно отменить, поскольку он позволяет распространять дезинформацию в сети, что является угрозой национальной безопасности и целостности выборов.

Впрочем, в попытке заблокировать закон президент скорее всего столкнётся с противостоянием со стороны не только демократов, но и своей Республиканской партии. Так, лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл сказал, что готов аннулировать вето президента. Ранее в этом месяце Закон о национальной обороне приняли в обеих палатах Конгресса преобладающим большинством.

Макконнелл также говорил, что закон увеличивает боеспособность армии в противовес таким силам, как Россия и Китай.

Однако президент считает, что Закон противоречит иностранной политике его администрации, в частности его попыткам вернуть назад американские войска из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Ещё один пункт в законе, против которого выступает президент, – это переименование военных объектов, которые носят названия, связанные с Конфедерацией. Трамп отметил, что это неуважение к истории страны и её основополагающим принципам.

Несколько сенаторов-республиканцев уже сказали, что также будут противостоять принятию закона в нынешнем виде.

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