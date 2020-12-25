Великобритания и ЕС утвердили торговую сделку за 7 дней до дедлайна

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мы вернули себе контроль над нашими законами и нашей судьбой».

Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал историческое событие. Всего за семь дней до дедлайна Лондон и Брюссель всё же утвердили торговую сделку. 31 декабря было крайним сроком, когда истекал переходный период «брексита».

Если бы стороны не успели утвердить соглашение, то с 1 января их отношения регулировались бы общими правилами ВТО.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Сегодня вечером мы заключили крупнейшее торговое соглашение, которое защитит рабочие места по всей стране и откроет дорогу товарообороту. Британские товары и комплектующие будут продавать на европейском рынке без пошлин и квот».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что после заключения сделки ощущает горькую радость.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Дамы и господа, в конце успешных переговоров я обычно ощущаю радость. Но сегодня я чувствую лишь небольшое удовлетворение и облегчение. Я знаю, что для кого-то это непростой день, в частности для наших друзей в Соединённом Королевстве. Я хочу сказать, что разлука – это горькая радость».

Впрочем, многие аспекты отношений между Великобританией и блоком ещё предстоит утвердить. На это, возможно, уйдут годы. Нынешнее соглашение в основном предотвратило введение взаимных пошлин на товары с 1 января. Документ также охватывает такие аспекты, как безопасность, транспорт и энергетика.

На улицах Лондона настроения сдержанные.

[Каталин Валлис, жительница Лондона]:

«Это отлично. Конечно, изначально было ошибкой выходить из ЕС, но так решило большинство людей, и мы сделали это. Теперь нужно двигаться дальше и сделать выход максимально выгодным для себя». [Саймон Седберг, житель Лондона]:

«Я очень рад, что соглашение есть. Пока я не знаю, что в нём, поскольку прочитать 2000 страниц пока возможности не было. Но наличие соглашения, определённо, лучше, чем его отсутствие».

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС прошёл в стране в 2016 году, когда премьером был Дэвил Кэмерон. Официально страна покинула блок 31 января 2020-го уже при премьерстве Бориса Джонсона. При этом ещё год государство оставалось частью единого экономического пространства ЕС.

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