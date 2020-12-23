Марокко и Израиль подписали меморандумы о взаимопонимании

Марокко и Израиль на фоне восстановления дипломатических отношений подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. Израильская делегация прибыла..

Марокко и Израиль на фоне восстановления дипломатических отношений подписали несколько меморандумов о взаимопонимании.

Израильская делегация прибыла в Марокко во вторник. Чиновники встретились с королём, а также обсудили сферы сотрудничества.

Так, страны планируют начать инвестиции с целью экономического развития, поддержки бизнеса и разработки технологий.

[Нассер Бурита, министр иностранных дел Марокко]:

«Это очень важное мероприятие, которое проходит при участии старшего советника президента США господина Джареда Кушнера и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Оно следует за телефонным звонком 10 декабря между его величеством королём Мухаммедом XI и президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого звонка были приняты исторические решения, которые касаются признания марокканской пустыни частью территории Марокко со стороны США, а также ситуации на Ближнем Востоке и восстановления отношений между Марокко и Израилем».

Израильская делегация прибыла первым прямым рейсом авиакомпании «Эль Аль» из Тель-Авива в Рабат. Обе страны ожидают роста туризма, в основном благодаря сотням тысяч израильтян марокканского происхождения.

[Меир Бен-Шаббат, глава Совета национальной безопасности Израиля]:

«Мы гордимся тем, что я прибыл сюда в качестве главы официальной израильской делегации по установлению отношений с Марокко. Мы прибыли сюда прямым коммерческим израильским рейсом. Это действительно исторический визит. Мы приехали, чтобы превратить идеи в реальность». [Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа]:

«Марокко и Израиль делают большие успехи в рамках обязательств по возобновлению полномасштабных дипломатических отношений, развитию экономического сотрудничества и очень быстрому возобновлению каналов связи».

Помимо Марокко, дипломатические отношения с Израилем также возобновили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. Все соглашения были подписаны при посредничестве администрации Дональда Трампа. При этом палестинцы продолжают осуждать такие договоры и настаивают, чтобы Израиль сначала удовлетворил их требования о создании отдельного государства.

Короткая ссылка на эту страницу: