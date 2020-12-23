Марокко и Израиль подписали меморандумы о взаимопонимании
Марокко и Израиль на фоне восстановления дипломатических отношений подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. Израильская делегация прибыла..
Дата загрузки: 2020-12-23
Израильская делегация прибыла в Марокко во вторник. Чиновники встретились с королём, а также обсудили сферы сотрудничества.
Так, страны планируют начать инвестиции с целью экономического развития, поддержки бизнеса и разработки технологий.
[Нассер Бурита, министр иностранных дел Марокко]:
«Это очень важное мероприятие, которое проходит при участии старшего советника президента США господина Джареда Кушнера и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Оно следует за телефонным звонком 10 декабря между его величеством королём Мухаммедом XI и президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого звонка были приняты исторические решения, которые касаются признания марокканской пустыни частью территории Марокко со стороны США, а также ситуации на Ближнем Востоке и восстановления отношений между Марокко и Израилем».
Израильская делегация прибыла первым прямым рейсом авиакомпании «Эль Аль» из Тель-Авива в Рабат. Обе страны ожидают роста туризма, в основном благодаря сотням тысяч израильтян марокканского происхождения.
[Меир Бен-Шаббат, глава Совета национальной безопасности Израиля]:
«Мы гордимся тем, что я прибыл сюда в качестве главы официальной израильской делегации по установлению отношений с Марокко. Мы прибыли сюда прямым коммерческим израильским рейсом. Это действительно исторический визит. Мы приехали, чтобы превратить идеи в реальность».
[Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа]:
«Марокко и Израиль делают большие успехи в рамках обязательств по возобновлению полномасштабных дипломатических отношений, развитию экономического сотрудничества и очень быстрому возобновлению каналов связи».
Помимо Марокко, дипломатические отношения с Израилем также возобновили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. Все соглашения были подписаны при посредничестве администрации Дональда Трампа. При этом палестинцы продолжают осуждать такие договоры и настаивают, чтобы Израиль сначала удовлетворил их требования о создании отдельного государства.
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