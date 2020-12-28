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В Газе поклонники паркура безопасно занимаются в новом зале

В Газе поклонники паркура безопасно занимаются в новом зале

Палестинские поклонники паркура теперь могут тренироваться безопасно. В Газе открыли первый спортзал с оборудованием для этого..

Дата загрузки: 2020-12-28

Палестинские поклонники паркура теперь могут тренироваться безопасно. В Газе открыли первый спортзал с оборудованием для этого вида спорта. При занятиях паркуром учатся быстро перемещаться и преодолевать препятствия, используя только силу собственного тела.

[Джехад Абу Султан, тренер]:
«Я занимаюсь паркуром уже 13 лет. За эти годы у меня было несколько травм, больше всего пострадало запястье. Я не мог заниматься целый год».

[ученик]:
«Раньше мы играли на улицах, у моря, прыгали между зданиями и с крыш школ и получали травмы. Например, я повредил шею и месяц не мог повернуть голову, ещё руку сломал. Здорово, что теперь есть тренеры и этот зал с оборудованием, где всё безопасно».

Спортивные снаряды установлены на матах. Обучение паркуру бесплатное. Оно длится три месяца. В секцию записались 70 человек в возрасте от шести до 26 лет.

Паркур зародился во Франции благодаря актёру и каскадёру Давиду Беллю. В Газе эта спортивная дисциплина прижилась 15 лет назад.
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