Искусство и технологии: как во Флоренции делают 3D-копию статуи Давида

Величественная статуя Давида, созданная Микеланджело, считается шедевром эпохи Возрождения. А сейчас во Флоренции рождается 3D-копия этого..

Величественная статуя Давида, созданная Микеланджело, считается шедевром эпохи Возрождения. А сейчас во Флоренции рождается 3D-копия этого творения, которая тоже в своём роде уникальна. По окончании работы её представят на выставке Экспо-2020 в Дубае.

Команда инженеров, техников и реставраторов сочетает классическое искусство с самыми передовыми технологиями, чтобы добиться точного сходства реплики с оригиналом.

В декабре специалисты сантиметр за сантиметром сканировали гигантскую статую, высота которой превышает пять метров. Причём для этого использовали оборудование, с помощью которого проверяют наличие повреждений на ветряных турбинах. Процесс длился 40 часов.

В 1999 году учёные Стэнфордского университета также проводили трёхмерное сканирование статуи, но тогда технологии были иными.

[Грация Туччи, координатор проекта]:

«Мы оцифровали статую с очень высоким уровнем точности. Она, наверное, вдвое выше, чем у стэнфордской модели двадцатилетней давности. Это стало возможным благодаря технологиям, которые за это время усовершенствовались. А шведская компания Hexagon предоставила нам инструменты, которые обычно используют в промышленности».

После сканирования статую по частям распечатали на 3D-принтере. На это ушло несколько дней. Потом началась деликатная и сложная работа опытных реставраторов. Они покрывают пластиковые детали смесью акрила и мраморной пудры.

[Никола Сальвиоли, руководитель группы реставраторов]:

«Мы должны наложить такую смесь, чтобы копия стала похожа на статую Давида. Нужно воспроизвести на поверхности трещины, изломы, пятна, потёртости или гладкие части. Таким образом мы вложим душу в эту копию, которая из цифровой превратилась в материальную».

Статую Давида решили создать во Флоренции в середине XV века. Над огромной глыбой каррарского мрамора пытались работать двое скульпторов, но безуспешно. В 1501 году эту задачу возложили на 26-летнего Микеланджело. Он завершил создание шедевра в 1504 году.

При этом флорентиец впервые изобразил Давида в преддверии схватки с Голиафом. До этого его воссоздавали торжествующим после победы над гигантом.

[Сесилие Холльберг, директор Академии изящных искусств]:

«В этой скульптуре отражено его напряжённое состояние. Он меньше ростом, он пастух, но в то же время полон сил, однако он не жестокий. Все эти контрастные чувства и эмоции выражены в этой скульптуре – уникальной для всего мира».

Готовую копию статуи Давида доставят на самолёте в Дубай в октябре. Она будет стоять в центре выставочного павильона Италии. А оригинал останется в Академии изящных искусств во Флоренции.

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