В ресторане Боготы подают «золотой гамбургер»

В одном из ресторанов Боготы предлагают попробовать «золотой гамбургер». Он стоит 60 долларов – в 12..

[Паула Пинсон, сотрудница ресторана]:

«Идея делать гамбургеры McCoy Gold родилась после поездки владельца ресторана в Турцию. Там он попробовал стейк, украшенный золотым листом, поэтому решил делать нечто подобное в Колумбии».

В одном из ресторанов Боготы предлагают попробовать «золотой гамбургер». Он стоит 60 долларов – в 12 раз дороже обычного бургера.

Гамбургер готовят по обычному рецепту. Между булочками кладут говяжьи котлеты, сыр и жареный лук. А сверху всё это покрывают пятью маленькими пластинами 24-каратного золота. Толщина каждой – 0,0015 миллиметра. Золотые листы импортируют из США.

[гостья кафе]:

«Это очень эффектно и привлекает много внимания. Необычная идея, поэтому хочется узнать, каково это на вкус, какие там ингредиенты».

Владелец ресторана считает идею полезной, поскольку людям не нужно ехать за границу, чтобы попробовать «золотой гамбургер». Правда, некоторые говорят, что предпочли бы потратить деньги на одежу, а не на такую еду.

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