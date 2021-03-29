Для питомцев колумбийского зоопарка провели концерт классической музыки
Зебры, страусы, львы и другие питомцы зоопарка в колумбийском городе Кали получили возможность послушать классическую музыку...
Дата загрузки: 2021-03-29
[Марио Фернандо Прадо, пианист]:
«Я счастлив и доволен. Играть для животных очень интересно».
Пианиста наняло руководство зоопарка.
[Сусана Посада, сотрудница зоопарка]:
«Различные звуки, которые вызывают хорошие чувства, очень полезны для животных. Конечно, всё должно быть под контролем и должно создавать для них благоприятную и спокойную атмосферу».
Концерт живой музыки проходит в зоопарке в первый раз. Его сотрудники надеются, что это выступление вдохновит других музыкантов и певцов.
Зоопарк в Кали работает более полувека. Здесь живут 1200 животных 180 видов, в том числе медведи, тапиры и лемуры.
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