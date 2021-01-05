Аукцион голубого тунца в Токио: цены упали на 90%

Крупнейший рыбный рынок Токио «Тоёсу» провёл первый в 2021 году аукцион голубого тунца. На фоне пандемии и экономического кризиса он был не таким удачным, как в прошлые годы.

Так, самой высокой ценой за рыбу стала сумма в 20 миллионов 800 тысяч японских иен. То есть около 202 тысяч долларов. Это лишь 10% от рекордной цены прошлого года. Тогда за одного из тунцов заплатили 193 миллиона иен (миллион 870 тысяч долларов). Это была вторая самая высокая цена в истории, за которую продали рыбу.

Одним из крупнейших покупателей была популярная сеть ресторанов «Киёмура». Её владелец говорит, что в этом году он намеренно не делал высокие ставки. По его словам, если бы сумма была высокой, то в его заведения поспешило бы много посетителей. А это нежелательно на фоне эпидемии.

Обычно участники аукционов пытаются максимально повысить цену, поскольку это приводит к большому вниманию со стороны СМИ, и, соответственно, повышенному вниманию клиентов.

Между тем, представители рынка обещают, что продажи будут идти без сбоев.

[Кох Эхара, глава оптовой компании Tohto]:

«Распространение нового коронавируса в итоге сдержат, когда более широко начнут применять вакцину и лечение. А до этих пор мы как одна команда будем гарантировать стабильную поставку свежей еды, без перебоев».

Спрос на голубого тунца во время пандемии значительно сократился. На фоне этого упали и цены на этот деликатес. Так, в июле прошлого года они снизились на 8,4%. При этом в первые шесть месяцев 2020 импорт тунца сократился на 18%.

В Японии продолжается третья волна эпидемии, которая по масштабам значительно превышает две предыдущие. Так, суточный прирост заболевших иногда больше 4000 человек. Правительство страны уже объявило, что рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и окрестных районах.

Короткая ссылка на эту страницу: