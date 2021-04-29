Филиппинец за 45 лет собрал 20 тысяч игрушек из ресторанов быстрого питания

Филиппинский художник Персивал Лугуе с пяти лет собирает игрушки из ресторанов быстрого питания, включая McDonald’s и Burger King. Сейчас Персивалу 50 лет, и в его коллекции насчитывается почти 20 тысяч игрушек. Все хранит дома в Апалите на острове Лусон.

[Персивал Лугуе, коллекционер]:

«В 2014 году представители Книги Гиннесса попросили меня составить каталог коллекции. Я вписал в него 10 000 игрушек. Это было лет шесть назад. После этого игрушек прибавилось. Я покупал их в ресторанах, также игрушки дарили друзья и присылали родственники из-за границы».

Рекорд филиппинца до сих пор не побит. Для хранения коллекции мужчина построил трёхэтажный дом. Он с малых лет привык заботиться об игрушках и любил выставлять их на всеобщее обозрение.

[Персивал Лугуе, коллекционер]:

«Игрушка похожа на рассказчика. Каждая напоминает мне о том конкретном периоде, когда я приобрёл её, о том, что происходило в то время, что связано с приобретением этой игрушки».

Все игрушки вызывают у коллекционера такую же радость, как Рождество. Но есть и совсем особенные экспонаты.

[Персивал Лугуе, коллекционер]:

«Это Хэтти-Спагетти. Она у меня примерно с 88-го года. Прошло много времени, но если хорошо заботиться об игрушке, она останется в первозданном виде. Особенность этой игрушки в том, что мне её подарила мама, которую я очень люблю и которая поддерживает моё увлечение».

Рассматривая коллекцию филиппинца, его друзья часто узнают игрушки, которые у них тоже были в детстве. Это всегда вызывает трогательные воспоминания. Поэтому мужчина мечтает открыть музей, чтобы порадовать и других людей.

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