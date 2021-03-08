Редкий рисунок итальянского скульптора Бернини выставят на торги во Франции

Во Франции выставят на торги редкий рисунок итальянского скульптора и архитектора Джованни Лоренцо Бернини. Этюд с..

[Доминик Ле Коэн де Болье, сотрудник аукционного дома Acteon]:

«Мы видим, что художник помнил о силе и мужественности персонажей в работах Микеланджело. И в этом рисунке он делает акцент на герое, изображая его сильным и мускулистым. Он, как иллюзионист, использует художественные приёмы, напоминающие стиль барокко, чтобы продемонстрировать жизнестойкость персонажа».

Во Франции выставят на торги редкий рисунок итальянского скульптора и архитектора Джованни Лоренцо Бернини. Этюд с изображением обнажённого мужчины нашли полгода назад в Компьене. Рисунок выполнен сепией.

Изначально специалисты приписали авторство французскому скульптору Пьеру Пюже, который был современником Бернини. Однако позже установили, что работа принадлежит итальянскому мастеру. Об этом свидетельствует техника рисования, присущая только ему.

[Патрик де Бейзе, эксперт]:

«Сомнения всегда бывают, но на счёт этого рисунка их почти не осталось. Мы на 99% уверены, что это Бернини. <…> Его техника очень специфична – он рисует прерывистыми штрихами, а не линиями. Также есть много тонких чёрточек, которые делают тело словно живым».

Бернини родился в 1598 году в Неаполе. Его отец был скульптором. Талант мальчика проявился очень рано, и уже в восьмилетнем возрасте он обрёл покровителя. В молодости Бернини вдохновлялся классическими скульптурами Древней Греции и Древнего Рима.

Итальянец стал видным архитектором и ведущим скульптором своего времени. Его считают создателем барочного стиля в скульптуре.

[Патрик де Бейзе, эксперт]:

«Бернини – величайший скульптор эпохи барокко в Европе. Благодаря особенным изгибам линий его скульптуры выглядят лёгкими, одухотворёнными, и весь их облик пронизан движением».

Аукцион пройдёт 20 марта в Компьене. За рисунок рассчитывают выручить от 30 до 50 тысяч евро. Но аукционисты не исключают и того, что он будет продан намного дороже.

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