Впервые за 30 лет в Великобритании нашли метеорит
Этот небольшой кусочек камня стал важной находкой для британских учёных. Это первый фрагмент метеорита, обнаруженный в..
Дата загрузки: 2021-03-11
Этот небольшой кусочек камня стал важной находкой для британских учёных. Это первый фрагмент метеорита, обнаруженный в стране за последние три десятилетия.
[Эшли Кинг, сотрудник Национального музея истории]:
«Для нас это возможность, которая выпадает раз в жизни. Очень редко когда случается, что видишь падение метеорита на Землю, а потом его находишь».
Этот камень считают уникальным ещё и потому, что в Великобритании метеориты такого типа ещё не находили.
[Эшли Кинг, сотрудник Национального музея истории]:
«Это углеродистый хондритовый метеорит. То есть его история уходит корнями в зарождение нашей Солнечной системы. Этому камню четыре миллиарда 600 миллионов лет. Он содержит все элементы, которые были здесь, когда наша система формировалась. И из них были созданы астероиды, кометы и планеты, такие как Земля».
Изначально учёные увидели метеор в небе к северу от города Челтнем. Они предположили, что могли остаться кусочки метеорита, поэтому попросили местных жителей поискать необычные камни у себя на участках и в окрестностях.
В итоге стали звонить из городка Уинчкомб. Камень нашли на родительской ферме этого молодого человека.
[Лакленд Бонд, местный житель]:
«К нам приехали учёные, постучали в дверь и сказали, что на наш участок, возможно, упал метеорит. Попросили немного поискать».
Жители Уинчкомба надеются, что их городок теперь войдёт в историю.
[местная жительница]:
«Мы считаем, что это удивительно. У людей появился повод выйти и немного погулять. Не то чтобы раньше поводов не было, но теперь повод довольно веский».
[местный житель]:
«Прекрасная новость, да. Это сделает Уинчкомб популярнее».
В предыдущий раз метеорит в Великобритании находили в 1991 году.
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