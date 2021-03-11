Впервые за 30 лет в Великобритании нашли метеорит

Этот небольшой кусочек камня стал важной находкой для британских учёных. Это первый фрагмент метеорита, обнаруженный в..

Этот небольшой кусочек камня стал важной находкой для британских учёных. Это первый фрагмент метеорита, обнаруженный в стране за последние три десятилетия.

[Эшли Кинг, сотрудник Национального музея истории]:

«Для нас это возможность, которая выпадает раз в жизни. Очень редко когда случается, что видишь падение метеорита на Землю, а потом его находишь».

Этот камень считают уникальным ещё и потому, что в Великобритании метеориты такого типа ещё не находили.

[Эшли Кинг, сотрудник Национального музея истории]:

«Это углеродистый хондритовый метеорит. То есть его история уходит корнями в зарождение нашей Солнечной системы. Этому камню четыре миллиарда 600 миллионов лет. Он содержит все элементы, которые были здесь, когда наша система формировалась. И из них были созданы астероиды, кометы и планеты, такие как Земля».

Изначально учёные увидели метеор в небе к северу от города Челтнем. Они предположили, что могли остаться кусочки метеорита, поэтому попросили местных жителей поискать необычные камни у себя на участках и в окрестностях.

В итоге стали звонить из городка Уинчкомб. Камень нашли на родительской ферме этого молодого человека.

[Лакленд Бонд, местный житель]:

«К нам приехали учёные, постучали в дверь и сказали, что на наш участок, возможно, упал метеорит. Попросили немного поискать».

Жители Уинчкомба надеются, что их городок теперь войдёт в историю.

[местная жительница]:

«Мы считаем, что это удивительно. У людей появился повод выйти и немного погулять. Не то чтобы раньше поводов не было, но теперь повод довольно веский». [местный житель]:

«Прекрасная новость, да. Это сделает Уинчкомб популярнее».

В предыдущий раз метеорит в Великобритании находили в 1991 году.

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