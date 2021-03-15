«Три сокровища» нумизматики и филателии продадут на аукционе в Нью-Йорке

Аукционный дом Sotheby’s планирует продать редчайшие предметы, владеть которыми мечтает не один коллекционер. Это золотая монета и две марки. За каждый лот ожидают выручить миллионы долларов. Аукцион назвали «Три сокровища».

Монету «Двойной орёл» выпустили в 1933 году, но в обращение она так и не поступила. После того как президент Франклин Рузвельт отменил золотой стандарт, постановили, что все подобные монеты нужно уничтожить. Некоторые уцелели, но все, кроме этой одной, считаются украденными.

[Ричард Остин, вице-президент Sotheby’s]:

«Двойной орёл 1933 года. Её называют Моной Лизой среди монет. Это самая знаменитая золотая монета Америки. Единственная в своём роде. Есть другие примеры, но они все принадлежат монетному двору США. Она единственная доступна для частного владения».

А эти две марки принадлежат дизайнеру обуви и бизнесмену Стюарту Вайцману. Среди них – «Британская Гвиана», которую называют принцессой филателии и редчайшей маркой в мире. Её напечатали в 1856 году ограниченным тиражом в Британской Гвиане. Уцелел только один этот экземпляр.

Вторая марка называется «Перевёрнутая Дженни». Это авиапочтовая марка США, отпечатанная в 1918 году. В центре изображение самолёта ошибочно напечатали вверх ногами.

[Ричард Остин, вице-президент Sotheby’s]:

«Помимо того, что это лучшие и самые редкие образцы в своей категории, объединяет их также то, что они связаны с какой-то ошибкой или неудачей, которые делают их ценными».

«Британскую Гвиану» и монету «Двойной орёл» планируют продать за 10-15 миллионов долларов каждую. А за «Перевёрнутую Дженни» ожидают выручить от пяти до семи миллионов.

Аукцион пройдёт 8 июня. До тех пор на три предмета можно будет посмотреть по запросу в представительстве Sotheby’s в Нью-Йорке.

Короткая ссылка на эту страницу: