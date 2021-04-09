Сапфиры и бриллианты приёмной дочери Наполеона выставят на торги

Драгоценности приёмной дочери Наполеона Стефании де Богарне продадут на аукционе дома Christie's. В числе лотов будут..

Драгоценности приёмной дочери Наполеона Стефании де Богарне продадут на аукционе дома Christie’s. В числе лотов будут тиара, серьги, подвески, кольцо и браслет, украшенные бриллиантами и сапфирами. Сейчас их демонстрируют в Амстердаме.

[Лукас Билер, сотрудник компании Christie’s]:

«Сложно сказать, сколько в них бриллиантов, вероятно, тысячи. И огранка каждого идеально подходит для изделий с таким дизайном».

Крупные сапфиры родом с Цейлона, нынешней Шри-Ланки. Всего их в украшениях – 38.

Ювелирная коллекция хранилась в семье потомков Стефании де Богарне. Примечательно, что украшения выставляют на торги в двухсотую годовщину смерти Наполеона.

[Лукас Билер, сотрудник компании Christie’s]:

«Такое бывает раз в жизни. Эти драгоценности принадлежали семье более 200 лет. Их выставляют на продажу в очень важную дату».

По мнению специалистов, украшения создал ювелир Жозефины де Богарне. Стефания была племянницей первой супруги Наполеона Бонапарта. Император удочерил Стефанию и даровал ей титул принцессы Франции. Он также с политическими целями выдал её замуж за курфюрста Карла Баденского.

Все драгоценности продадут по отдельности. За тиару планируют выручить от 135 до 230 тысяч евро.

Также на торги выставят корону королевы Португалии Марии II, украшенную бирманскими сапфирами. Стартовая цена изделия – 150 тысяч евро.

Аукцион пройдёт 12 мая в Швейцарии.

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