В России изобрели устройство для социального дистанцирования
Российские изобретатели создали прибор, который помогает сохранять соцдистанцию. Его прикрепляют к толстовке, превращая в модный аксессуар...
Дата загрузки: 2021-01-05
Российские изобретатели создали прибор, который помогает сохранять соцдистанцию. Его прикрепляют к толстовке, превращая в модный аксессуар. Авторы проекта хотят сделать и продать 100 таких устройств и ищут спонсоров.
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