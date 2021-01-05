Телеканал NTD

В России изобрели устройство для социального дистанцирования

В России изобрели устройство для социального дистанцирования

Российские изобретатели создали прибор, который помогает сохранять соцдистанцию. Его прикрепляют к толстовке, превращая в модный аксессуар...

Дата загрузки: 2021-01-05

Российские изобретатели создали прибор, который помогает сохранять соцдистанцию. Его прикрепляют к толстовке, превращая в модный аксессуар. Авторы проекта хотят сделать и продать 100 таких устройств и ищут спонсоров.
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