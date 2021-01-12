Шотландские коровы сбрасывают шерсть в условиях австралийского лета
По мере того как в австралийском штате Квинсленд становится всё жарче, на одной из ферм можно..
Дата загрузки: 2021-01-12
[Кэролайн Кинс, владелица фермы]:
«Я выхожу и везде вижу шерсть».
Кэролайн и Иэн Кинс разводят хайлендов.
[Иэн Кинс, владелец фермы]:
«Это медленно растущий вид. Корова достигает зрелости только через пять лет».
Эти животные привыкли к суровому климату Шотландии. Но теперь они обживаются на бывшей военной базе Второй мировой.
[Иэн Кинс, владелец фермы]:
«Они обожают стоять в воде. Мы часто видим, как они мочат животы. Думаю, они даже умнее людей: пока мы работаем, они просто расслабляются».
[Кэролайн Кинс, владелица фермы]:
«Не все знают, что у них двойные шубы. Зимой они обрастают шерстью, которая становится очень плотной. Но весной и летом она им не нужна».
Такая работа для Кэролайн не совсем привычна. Её родители не были потомственными фермерами, а сама она раньше жила и работала в большом городе. Вот почему она предпочитает всегда выглядеть элегантно, даже среди домашнего скота.
[Кэролайн Кинс, владелица фермы]:
«Я очень люблю фермерство, деревья и этот стиль жизни. Но мне также нравится выглядеть красивой для своих коров».
Хайлендов выращивают ради мяса. Однако Иэн надеется, что удастся пустить в ход и их шерсть.
[Иэн Кинс, владелец фермы]:
«Много лет назад ходили слухи, что мех хайлендов могли использовать в сиденьях Rolls Royce в качестве набивки. У моей тёти на юге есть прялка. Возможно, однажды ей придется одолжить мне её. Посмотрим, смогу ли я ей пользоваться».
А пока эти фермеры наслаждаются летними днями со своими гладко вычесанными питомцами.
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