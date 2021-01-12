Шотландские коровы сбрасывают шерсть в условиях австралийского лета

По мере того как в австралийском штате Квинсленд становится всё жарче, на одной из ферм можно..

[Кэролайн Кинс, владелица фермы]:

«Я выхожу и везде вижу шерсть».

По мере того как в австралийском штате Квинсленд становится всё жарче, на одной из ферм можно всё чаще заметить вот такие клочья шерсти. Именно так шотландская порода коров привыкает к жаркому климату континента.

Кэролайн и Иэн Кинс разводят хайлендов.

[Иэн Кинс, владелец фермы]:

«Это медленно растущий вид. Корова достигает зрелости только через пять лет».

Эти животные привыкли к суровому климату Шотландии. Но теперь они обживаются на бывшей военной базе Второй мировой.

[Иэн Кинс, владелец фермы]:

«Они обожают стоять в воде. Мы часто видим, как они мочат животы. Думаю, они даже умнее людей: пока мы работаем, они просто расслабляются». [Кэролайн Кинс, владелица фермы]:

«Не все знают, что у них двойные шубы. Зимой они обрастают шерстью, которая становится очень плотной. Но весной и летом она им не нужна».

Такая работа для Кэролайн не совсем привычна. Её родители не были потомственными фермерами, а сама она раньше жила и работала в большом городе. Вот почему она предпочитает всегда выглядеть элегантно, даже среди домашнего скота.

[Кэролайн Кинс, владелица фермы]:

«Я очень люблю фермерство, деревья и этот стиль жизни. Но мне также нравится выглядеть красивой для своих коров».

Хайлендов выращивают ради мяса. Однако Иэн надеется, что удастся пустить в ход и их шерсть.

[Иэн Кинс, владелец фермы]:

«Много лет назад ходили слухи, что мех хайлендов могли использовать в сиденьях Rolls Royce в качестве набивки. У моей тёти на юге есть прялка. Возможно, однажды ей придется одолжить мне её. Посмотрим, смогу ли я ей пользоваться».

А пока эти фермеры наслаждаются летними днями со своими гладко вычесанными питомцами.

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