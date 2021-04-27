Уникальное видео: немецкие учёные сняли, что происходит в пчелиных ульях

Пришла весна, началось цветение, и медоносные пчёлы вовсю трудятся, собирая нектар.

Одновременно немецкие исследователи представили уникальное видео. Оно позволяет увидеть то, что обычно скрыто от глаз людей: мельчайшие подробности из жизни этих насекомых. Эти кадры ещё раз подтвердили, что это крайне социальные существа.

Команда круглосуточно записывала всё, что происходит внутри сот. Это дало представление о жизни колонии.

На кадрах матка откладывает яйца, а рабочие пчёлы кормят личинок, запасают пыльцу и занимаются каннибализмом, что является способом поддержания гигиены в улье.

[Пол Зиферт, сотрудник института пчеловодства]:

«Мы можем видеть всё, что они делают в сотах. Например, как они ухаживают за молодняком, производят уборку и выполняют другие работы по поддержанию гигиены».

Исследователи говорят, что особенно интересно было наблюдать за процессом кормления.

[Пол Зиферт, сотрудник института пчеловодства]:

«Меня действительно поразило, что, когда рабочая пчела приблизилась к соте, чтобы кормить личинку, то личинка поняла, что начинается кормление, и сразу повернулась, чтобы взять еду».

Учёные надеются, что это видео будет полезным для пчеловодства. Оно поможет больше узнать о сложной социальной жизни пчёл.

По данным ООН, почти 35% всех беспозвоночных опылителей, особенно пчёл и бабочек, находятся на грани исчезновения. При этом около 90% видов диких цветковых растений зависят от опыления.

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