Австралийский стоматолог сделал первый в мире протез лапы для коалы
В Австралии сделали первый в мире протез лапы для коалы. Его получил самец по кличке Триумф,..
Дата загрузки: 2021-02-25
Детёныша спасла в 2017 году ветеринар Марли Кристиан из города Лисмор. Она нашла его рядом с умирающей матерью и отвезла в местный реабилитационный центр для коал.
[Марли Кристиан, ветеринар]:
«Когда я надела на лапу протез, и коала, опираясь на него, прыгнула и взобралась на дерево, я расплакалась».
Без протеза Триумф не опирался на недоразвитую лапу. Давление на выпирающую кость, видимо, причиняло ему дискомфорт. Помочь коале пыталась американская компания, которая делает протезы для животных. Однако потерпела неудачу.
В итоге протез сделал местный стоматолог-ортопед. Марли рассказала ему о коале-инвалиде, и врач захотел помочь. Правда, она не очень-то верила в успех.
[Джон Доулман, стоматолог-ортопед]:
«Понадобилось немного нестандартного мышления, чтобы разработать дизайн протеза. А производственный процесс был очень похож на мою повседневную работу. И для меня стало большой радостью то, что я смог помочь коале».
Триумф теперь с лёгкостью лазает по деревьям.
[Марли Кристиан, ветеринарная медсестра]:
«Протез помогает ему карабкаться. Он также может немножко прыгать и ходит намного лучше».
Сейчас стоматолог пытается усовершенствовать искусственную лапу.[Джон Доулман, стоматолог-ортопед]:
«Я разрабатываю несколько видов протеза. Посмотрим, смогу ли я сделать его немного удобнее».
Коалы относятся к уязвимым видам. В Австралии работает организация, которая занимается сохранением коал и их среды обитания.
Ну а Триумф проведёт всю жизнь в неволе. Опекать его в основном будет Марли.
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