Австралийский стоматолог сделал первый в мире протез лапы для коалы

В Австралии сделали первый в мире протез лапы для коалы. Его получил самец по кличке Триумф,..

В Австралии сделали первый в мире протез лапы для коалы. Его получил самец по кличке Триумф, который родился с недоразвитой конечностью.

Детёныша спасла в 2017 году ветеринар Марли Кристиан из города Лисмор. Она нашла его рядом с умирающей матерью и отвезла в местный реабилитационный центр для коал.

[Марли Кристиан, ветеринар]:

«Когда я надела на лапу протез, и коала, опираясь на него, прыгнула и взобралась на дерево, я расплакалась».

Без протеза Триумф не опирался на недоразвитую лапу. Давление на выпирающую кость, видимо, причиняло ему дискомфорт. Помочь коале пыталась американская компания, которая делает протезы для животных. Однако потерпела неудачу.

В итоге протез сделал местный стоматолог-ортопед. Марли рассказала ему о коале-инвалиде, и врач захотел помочь. Правда, она не очень-то верила в успех.

[Джон Доулман, стоматолог-ортопед]:

«Понадобилось немного нестандартного мышления, чтобы разработать дизайн протеза. А производственный процесс был очень похож на мою повседневную работу. И для меня стало большой радостью то, что я смог помочь коале».

Триумф теперь с лёгкостью лазает по деревьям.

[Марли Кристиан, ветеринарная медсестра]:

«Протез помогает ему карабкаться. Он также может немножко прыгать и ходит намного лучше».

Сейчас стоматолог пытается усовершенствовать искусственную лапу.

[Джон Доулман, стоматолог-ортопед]:«Я разрабатываю несколько видов протеза. Посмотрим, смогу ли я сделать его немного удобнее».

Коалы относятся к уязвимым видам. В Австралии работает организация, которая занимается сохранением коал и их среды обитания.

Ну а Триумф проведёт всю жизнь в неволе. Опекать его в основном будет Марли.

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