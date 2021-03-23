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В боливийском зоопарке второй раз приносят потомство редкие андские фламинго

В боливийском зоопарке второй раз приносят потомство редкие андские фламинго

Зоопарк в боливийском городе Санта-Крус показал видео птенца редкого андского фламинго. Малыш вылупился 10 марта и..

Дата загрузки: 2021-03-23

Зоопарк в боливийском городе Санта-Крус показал видео птенца редкого андского фламинго. Малыш вылупился 10 марта и уже немного подрос. Он здоров и находится под опекой родителей.

[Лилиана Кастро, сотрудница зоопарка]:
«Фламинго живут в зоопарке десять лет. Раньше у них был другой вольер. Потом их переселили в новую среду. После этого они стали размножаться».

Андские фламинго находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось примерно 30 тысяч таких птиц.

[Лилиана Кастро, сотрудница зоопарка]:
«Это очень уязвимый вид. Самая большая проблема – это разрушение их среды обитания».

Андский фламинго – один из самых редких представителей семейства. Эти птицы в основном гнездятся высоко в горах. Они обитают в Перу, Боливии, на севере Чили и Аргентины.

В боливийском зоопарке андские фламинго приносят потомство уже во второй раз. Первый был пять лет назад.
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