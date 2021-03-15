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На немецкой ферме разрешают обниматься с овцами, чтобы забыть об одиночестве

На немецкой ферме разрешают обниматься с овцами, чтобы забыть об одиночестве

На ферме близ немецкого города Хаттинген проходят сеансы зоотерапии. Доброжелательные овцы помогают людям хоть ненадолго забыть..

Дата загрузки: 2021-03-16

На ферме близ немецкого города Хаттинген проходят сеансы зоотерапии. Доброжелательные овцы помогают людям хоть ненадолго забыть о соцдистанцировании и оторванности от общества.

[Лекса Восс, куратор программы по зоотерапии]:
«Всё абсолютно безопасно. Я разрешаю людям без присмотра общаться с овцами. Гостям просто нужно подать заявление и соблюсти все меры предосторожности. А здесь они прекрасно проводят время на природе – вдали от масок и социального дистанцирования».

Овец можно гладить, а можно просто посидеть на траве, любуясь небольшим стадом. Впрочем, любопытные жвачные всё равно не оставляют людей без внимания.

[гостья фермы]:
«Сейчас это очень актуально, поскольку мы избегаем близкого общения с людьми и держимся на расстоянии. Так что это здорово. Знаете, я часто прохожу мимо овечьих пастбищ, но овцы убегают. А здесь всё иначе».

Проводить время с овцами можно бесплатно. Однако гостей просят по возможности вносить пожертвования.
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