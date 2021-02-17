Знакомьтесь с австралийским аборигеном, который делал стулья для парламента штата

От региона Пилбара в Западной Австралии до здания парламента в городе Перт – больше полутора тысяч..

[Рекс Корбетт Хьюз, житель Пилбары]:

«Он такой же, каким был, когда я только его сделал. Вот что-что, а обивщик мебели я неплохой».

От региона Пилбара в Западной Австралии до здания парламента в городе Перт – больше полутора тысяч километров. Однако у этого местного жителя есть особая связь с законодательным органом штата.

Корбетт Хьюз владеет старинным мастерством обивки мебели с глубокими пуговицами. Более десяти лет назад он сделал большой заказ на стулья для парламента штата Западная Австралия.

Теперь он передаёт своё мастерство ученикам в мастерской города Порт-Хедленд.

[Рекс Корбетт Хьюз, житель Пилбары]:

«Это искусство. Всё выполняется из одного куска кожи. Я просто перехожу от одной пуговицы к другой, сгибая материал вручную и добиваясь идеального результата».

Свои навыки Рекс совершенствует несколько десятилетий. Но был период, когда алкоголизм чуть не сломал его жизнь.

[Рекс Корбетт Хьюз, житель Пилбары]:

«Я пошёл по наклонной и в итоге оказался на улицах Перта. Я пытался найти выход, но на улицах надежды было мало. А потом удивительным образом я нашёл остатки внутренних сил и снова начал заниматься производством мебели».

Затем он открыл собственную компанию. Свои знания передаёт в рамках программы помощи аборигенному населению.

Говорит, что при создании стульев для парламента вдохновлялся фотографиями с «Титаника».

[Рекс Корбетт Хьюз, житель Пилбары]:

«Очень горжусь, что он всё ещё держит форму».

Рекс говорит, что не брал в рот спиртного последние пять лет. Он также рад, что может передавать мастерство, которому обучился у итальянских и английских мастеров.

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