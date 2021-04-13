В индийской деревне до сих пор добывают соль методом выпаривания
В индийском штате Манипур с древних времён добывали соль методом выпаривания воды. Теперь эта традиция сохранилась..
Дата загрузки: 2021-04-13
Несколько десятилетий назад местные жители обнаружили соляные источники и сделали на их месте колодцы глубиной 13 метров.
[Лата, жительница деревни Нингел]:
«В нашей деревне есть три соляных колодца. Мы берём из них воду и добываем соль. Для нас это единственное средство существования».
Женщины делают соляные пластины и продают их по 15 и 30 центов США. Заработать получается не более 15 долларов в месяц.
[Индрани, жительница деревни Нингел]:
«Я зарабатываю этим последние 40 лет. Раньше таким ремеслом занимались более восьми семей, а сейчас только две».
Процесс выпаривания соли долгий и утомительный, а доход маленький. Многие женщины предпочли заняться сельским хозяйством. Теперь традиции этого ремесла хранят только шесть жительниц деревни.
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