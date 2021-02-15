Икра и котлеты из водорослей: новая разработка австралийских учёных

В Университете Флиндерса в австралийском городе Аделаида бурлит странный отвар. Местные исследователи утверждают, что эта красная..

В Университете Флиндерса в австралийском городе Аделаида бурлит странный отвар. Местные исследователи утверждают, что эта красная жидкость – суперъеда, которая скоро превратится в красную икру. [Ники Сперу, сотрудница университета]:«Мы используем это как исходный материал, чтобы копировать всё, что есть на рынке. Мы играем с текстурами и запахами, чтобы найти что-то, что будет привлекательным и вкусным для большинства людей».

Источник этой икры – океан, но никак не осётр. Её получают из секретного ингредиента – микроводорослей.

Разрабатывают такие продукты в рамках программы по созданию экологичных способов получения еды.

[Кирстен Хейманн, исследовательница]:«Нам нужно найти альтернативные источники белка, которые сократили бы выбросы СО2 и обеспечили поставки высококачественных и здоровых продуктов питания».

Водоросли выращивают прямо в лаборатории. Затем им придают нужную форму.

Конечный результат богат белком и питательными веществами. Учёные даже могут определять, как этот продукт поведёт себя уже после его потребления.

[Пэнг Су, исследователь]:«Я могу установить, насколько долго или быстро эти питательные вещества будут попадать в мой организм».

Самый большой вопрос заключается в том, каковы же эти водоросли на вкус? Учёные говорят, что исходный материал имеет выраженный морской вкус, однако можно использовать вкусовые добавки и ароматизаторы.

Из таких водорослей уже пытаются делать намазки на бутерброды и веганские котлеты. Возможно, уже скоро эта продукция появится на полках австралийских супермаркетов.

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