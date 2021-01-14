Телеканал NTD

Видео с двухлетним барабанщиком стало вирусным

Видео с двухлетним барабанщиком стало вирусным
Видео с двухлетним барабанщиком стало вирусным

Малыш Леннокс живёт в Цинциннати в штате Огайо с мамой и папой. Мальчику два года, но он уже виртуозно играет на барабане. У него миллионы поклонников благодаря видео в сети.

Ребёнок любит подыграть маме на барабане, когда она поёт. 34-летняя Синтара Николь Ноубл, мама Леннокса, рассказала, что уже в полтора года сын барабанил вязальными спицами по подставке для телевизора. Отец мальчика Герман Ноубл – музыкант.

Родители подарили малышу барабанную установку, чтобы лучше развить его талант. Смотрите видео.

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