Белуха устраивает сцены ревности своему смотрителю. Весёлое видео

Белуха Тина живёт в зоопарке в Южной Корее. Обычно белухи играют друг с другом, но Тина любит проводить время только со своим смотрителем.

Когда Тину привезли в зоопарк, ей было трудно адаптироваться. Один из смотрителей уделял ей много времени, чтобы она почувствовала себя в безопасности.