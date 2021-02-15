Белуха устраивает сцены ревности своему смотрителю. Весёлое видео

Белуха Тина живёт в зоопарке в Южной Корее. Обычно белухи играют друг с другом, но Тина любит проводить время только со своим смотрителем.
Когда Тину привезли в зоопарк, ей было трудно адаптироваться. Один из смотрителей уделял ей много времени, чтобы она почувствовала себя в безопасности.
Теперь Тина проявляет к смотрителю тёплые чувства. Она может его «поцеловать», но сразу уплывает, когда к ней приближаются другие люди.
Белуха хочет играть только со своим смотрителем и выпускает струю воды в любого, кто стоит к нему слишком близко. Смотрите видео