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Белуха устраивает сцены ревности своему смотрителю. Весёлое видео

Белуха устраивает сцены ревности своему смотрителю. Весёлое видео
Белуха устраивает сцены ревности своему смотрителю. Весёлое видео

Белуха Тина живёт в зоопарке в Южной Корее. Обычно белухи играют друг с другом, но Тина любит проводить время только со своим смотрителем.

Когда Тину привезли в зоопарк, ей было трудно адаптироваться. Один из смотрителей уделял ей много времени, чтобы она почувствовала себя в безопасности.

Теперь Тина проявляет к смотрителю тёплые чувства. Она может его «поцеловать», но сразу уплывает, когда к ней приближаются другие люди.
Белуха хочет играть только со своим смотрителем и выпускает струю воды в любого, кто стоит к нему слишком близко. Смотрите видео

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