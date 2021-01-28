Видео танца малышки под укулеле стало вирусным

Врач Пауло Мартинс работает в больнице Сан-Паулу. Его уважают и любят не только коллеги, но и маленькие пациенты. София Ромао Буэно – один из них.



Малышке полтора года, и она страдает от расстройства иммунной системы. Софии приходится много времени проводить в больнице, терпеть лечебные процедуры. Однажды врач принёс в больницу укулеле и спел для пациентов. София услышала музыку в больничном коридоре и пошла на звук. Оказавшись в комнате, девочка жестом попросила Пауло сыграть ещё. Отец девочки сказал врачу, что дочка любит музыку в стиле кантри.



Пауло стал играть для Софии, а она – танцевать. Вокруг собрались врачи и медсёстры. Пока София танцевала, все забыли о боли и стрессе и улыбались. Как танцевала София, смотрите видео.

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