Итальянская правящая коалиция оказалась на грани краха из-за ухода Ренци

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил в среду, что выводит министров своей партии из Кабинета. Тем..

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил в среду, что выводит министров своей партии из Кабинета. Тем самым он фактически дал понять, что нынешняя правящая коалиция либералов и популистов в парламенте стоит на грани краха.

Его решение, объявленное в парламенте, грозит ввергнуть Италию в очередной политический хаос на фоне растущей волны пандемии коронавируса.

[Маттео Ренци, лидер партии «Италия Вива»]:

«Эту сессию «Италия Вива» созвала, чтобы оценить политическую ситуацию в стране и объявить об отставке (министра сельского хозяйства) Терезы Белланова, (министра по делам семьи) Элены Бонетти и (секретаря МИДа) Ивана Скальфаротто в соответствии с письмом, которое мы направили премьер-министру (Джузеппе Конте)».

Ренци, который возглавляет партию «Италия Вива», давно угрожал уйти из правительства. Он был не согласен с тем, как премьер-министр Джузеппе Конте планировал распорядиться миллиардами евро, обещанными Европейским союзом на восстановление экономики.

[Маттео Ренци, лидер партии «Италия Вива»]:

«У демократии есть свои правила, и если её правила не соблюдаются, как, к сожалению, слишком много раз случалось в этом году, то у кого-то должно хватить смелости сказать, что этот король голый».

Согласно итальянским законам, после распада коалиции в стране могут пройти новые парламентские выборы. Однако президент также может дать законодателям возможность сформировать альтернативную коалицию. Ренци уже объявил, что открыт к переговорам и готов присоединиться к так называемому «институциональному» правительству во главе с беспартийной фигурой.

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