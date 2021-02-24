Видео с трактором, трясущим апельсиновые деревья, стало популярным в Интернете

В последние недели в социальных сетях стало популярным видео из испанской Валенсии. На нём видно, как..

[Винсент Хименес, сотрудник компании Orange Pick-Up]:

«Люди часто спрашивают нас: «Что вы сделаете с апельсинами? Если они были бы хорошими, то не висели бы на деревьях». А некоторые спрашивают, можно ли их взять, съедобны ли они».

В последние недели в социальных сетях стало популярным видео из испанской Валенсии. На нём видно, как трактор трясёт апельсиновые деревья на городских улицах. Плоды падают на растянутую материю и скатываются в специальный контейнер.

Конечно, городские апельсины невкусные и в пищу не годятся. Их используют в основном для компоста. Собирают эти плоды каждый год в январе и феврале. И хотя этот процесс не новый, для некоторых горожан всё равно становится неожиданностью.

[Винсент Хименес, сотрудник компании Orange Pick-Up]:

«Люди ходят, уткнувшись в телефон, а мы (работаем) на улице. Они пишут в WhatsApp и вдруг натыкаются на трактор. Поэтому нам приходиться останавливать прохожих, напоминая им об осторожности».

На улицах Валенсии растёт 12 тысяч апельсиновых деревьев. Каждый год с них собирают около 400 тонн апельсинов.

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