Видео с трактором, трясущим апельсиновые деревья, стало популярным в Интернете
В последние недели в социальных сетях стало популярным видео из испанской Валенсии. На нём видно, как..
Дата загрузки: 2021-02-24
[Винсент Хименес, сотрудник компании Orange Pick-Up]:
«Люди часто спрашивают нас: «Что вы сделаете с апельсинами? Если они были бы хорошими, то не висели бы на деревьях». А некоторые спрашивают, можно ли их взять, съедобны ли они».
Конечно, городские апельсины невкусные и в пищу не годятся. Их используют в основном для компоста. Собирают эти плоды каждый год в январе и феврале. И хотя этот процесс не новый, для некоторых горожан всё равно становится неожиданностью.
[Винсент Хименес, сотрудник компании Orange Pick-Up]:
«Люди ходят, уткнувшись в телефон, а мы (работаем) на улице. Они пишут в WhatsApp и вдруг натыкаются на трактор. Поэтому нам приходиться останавливать прохожих, напоминая им об осторожности».
На улицах Валенсии растёт 12 тысяч апельсиновых деревьев. Каждый год с них собирают около 400 тонн апельсинов.
Короткая ссылка на эту страницу: