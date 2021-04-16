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По два пациента на койку: Индия бьёт антирекорды по коронавирусу

По два пациента на койку: Индия бьёт антирекорды по коронавирусу

Суточный прирост новых заражённых коронавирусом в Индии продолжает бить антирекорды не только страны, но и всего..

Дата загрузки: 2021-04-16

Суточный прирост новых заражённых коронавирусом в Индии продолжает бить антирекорды не только страны, но и всего мира. В четверг, согласно официальным данным, здесь выявили более 200 тысяч новых инфицированных. Такого не было нигде в мире с начала пандемии.

В больницах не хватает коек, и пациентов, нуждающихся в кислороде, кладут по двое на одну кровать.

Эта государственная больница в Нью-Дели – одна из крупнейших в стране, где лечат только пациентов с COVID. Рассчитана на полторы тысячи человек. По факту пациентов больше, и поток «скорых» не прекращается.

[Суреш Кумар, главврач больницы в Нью-Дели]:
«У нас перегруз. Всё занято. Пациентов в два раза больше. Изначально коек в реанимации у нас было меньше, мы добавили. Было 54, теперь – 300».

В прошлом году в Индии на три месяца вводили один из самых строгих в мире локдаунов. К началу текущего года почти все ограничения сняли.

Сейчас во многих регионах страны, включая крупнейший индийский город Мумбаи и штат Махараштра в целом, вводят локальные ограничения.

По общему числу заражённых Индия – на втором месте в мире после США. С начала эпидемии вирус выявили здесь почти у 14 миллионов 300 тысяч человек.

В новой вспышке власти винят неспособность людей соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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