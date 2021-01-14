В Германии разработали экологичный поисковик

Использование поисковых систем – обычное занятие для многих людей в мире. И большинство пользуются Google. Впрочем, существуют и альтернативы, например, поисковик Ecosia. Его разработала немецкая компания. И она позиционирует своё детище как экологичное. [Геника Шефген, глава Ecosia Germany]:«Поисковая система Ecosia, как и большинство других, зарабатывает на рекламе. Если вы видите рекламу и нажимаете на неё, Ecosia заработает деньги. Но есть и большое отличие по сравнению с другими поисковиками. Мы использовали деньги, чтобы высаживать деревья в странах, где в этом больше всего нуждаются».

Компанию основали в 2009 году. Как говорят её создатели, за эти годы она высадила более 117 миллионов деревьев в 26 странах. В основном, это были государства Африки и Азии.

Этот поисковик довольно небольшой по сравнению с Google. В день у него около 15 миллионов пользователей. Однако с декабря 2020 года его можно установить по умолчанию в телефонах Apple. Как ожидается, это приведёт к росту поисковых запросов.

[Геника Шефген, глава Ecosia Germany]:«Конечно, между нами и Google есть отличия. Мы не собираем столько данных. Мы пытаемся минимизировать данные, которые собираем, чтобы защитить личную информацию пользователей. То есть результаты выдачи обычно нейтральные, мы так это называем. Но других отличий нет».

Создатели Ecosia также говорят, что используют доходы от поисковика на установку солнечных панелей. Они покрывают энергетические расходы на работу серверов.

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